Доход жителей Удмуртии сократился на 1,5%

СЕГОДНЯ 07:04 2019-02-15T07:04:57+03:00

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В Удмуртии доход населения сократился на 1,5%, так в декабре 2018 года он в среднем составил 33198 рублей на человека, это больше на 3,8% по сравнению с декабрем 2017 года. Об этом сообщают специалисты Удмуртстата.

Реальные же доходы сократились на 1,5% (с учетом инфляции и обязательных коммунальных платежей).

В общем расходы населения в декабре составили 31,5 млрд рублей, 25,4 млрд из которых ушло на покупку товаров, а 5,5 млрд рублей на оплату услуг. 7,5 млрд рублей ушло на оплату обязательных и добровольных взносов.

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ИСТОЧНИК KP.RU