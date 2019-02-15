Доход жителей Удмуртии сократился на 1,5%
В Удмуртии доход населения сократился на 1,5%, так в декабре 2018 года он в среднем составил 33198 рублей на человека, это больше на 3,8% по сравнению с декабрем 2017 года. Об этом сообщают специалисты Удмуртстата.
Реальные же доходы сократились на 1,5% (с учетом инфляции и обязательных коммунальных платежей).
В общем расходы населения в декабре составили 31,5 млрд рублей, 25,4 млрд из которых ушло на покупку товаров, а 5,5 млрд рублей на оплату услуг. 7,5 млрд рублей ушло на оплату обязательных и добровольных взносов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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