2019-02-14T16:15:47+03:00
Происшествия

Сотрудник почтамта в Ижевске пытался украсть инкассаторскую сумку, в которой было 1,8 миллиона рублей

Его задержали по «горячим следам»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске задержали мужчину, который пытался украсть инкассаторскую сумку, в которой было 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по городу.

- Полицейские установили, что к краже может быть причастен один из сотрудников почтамта, ранее судимый 38-летний оператор по сопровождению денег, - сообщает ведомство.

Мужчину задержали по «горячим следам». В ходе обыска в подвале почтамта была обнаружена сумка и 1 753000 рублей. Остальная сумма находилась в автомобиле у подозреваемого.

На данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

УФПС Удмуртии сообщает, что факт правонарушения был выявлен сотрудниками службы безопасности предприятия в ходе внутреннего расследования. Материалы были переданы в полицию, виновный сотрудник уволен. В настоящее время большая часть суммы возмещена предприятию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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