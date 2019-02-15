Трехлетнюю девочку на тюбинге сбил автомобиль в Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:35 2019-02-15T11:10:56+03:00

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В Удмуртии, в деревне Якшур, 14 февраля автомобиль сбил трехлетнюю девочку. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- 32-летний мужчина, водитель ВАЗ-21214, наехал на ребенка, который во время катания на тюбинге скатился на проезжую часть, - сообщает ведомство.

В результате ДТП девочка получила травмы.

ВАЖНО!

Сотрудники Госавтоинспекции МВД по Удмуртии на постоянной основе проверяют наличие «снежных горок» вблизи проезжих частей дорог по всей республике. К сожалению, дети не понимают опасность и беззаботно катаются с них на тюбингах и санках.

Уважаемые родители, следите за тем, где гуляют и играют ваши дети, не отпускайте маленьких детей на улицу одних и не оставляйте их без присмотра. Их безопасность полностью в ваших руках!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии обращается к жителям республики с просьбой при выявлении потенциально опасных ледяных горок или склонов незамедлительно сообщать в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700, 415-701. Помните, проявленная бдительность позволит предотвратить трагические последствия!

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ИСТОЧНИК KP.RU