2019-02-15T09:43:10+03:00
Общество

В трамвае Ижевска снимали короткометражный фильм

Фильм будет готов через два месяца
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ИжГЭТФото: пресс-служба ИжГЭТ
Изменить размер текста:

В ижевском трамвае снимали короткометражный художественный фильм «Роль». Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Фильм будет готов через два месяца, сначала он будет заявлен на различных кинофестивалях, а в конце года картину выложат для всеобщего показа в интернет. Как сообщает пресс-служба лента расскажет о самой главной ценности – семейных отношениях.

Фото: пресс-служба ИжГЭТ

Фото: пресс-служба ИжГЭТ

Режиссёр-постановщик: Сергей Курбатов.

В главных ролях: Михаил Солодянкин (Русский Драматический Театр), Катерина Саитова (Русский Драматический Театр), Арина Смирнова (Театр "Птица").

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Главы Удмуртии и Крыма подписали соглашение в сфере туризма.

Известный биатлонист стал амбассадором спортивного оператора Удмуртии "Калашников Спорт".

«Комсомолка» и «Промсвязьбанк» запускает конкурс «Мужское воспитание»!

Пришлите фото с самым лучшим папой, соберите, как можно больше голосов и получите призы! Подробнее по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Скандальной модели из Удмуртии Кире Майер назначили административный арест
Правительство Удмуртии и Крыма заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
Биатлонист Антон Шипулин стал амбассадором спортивного оператора Удмуртии «Калашников Спорт»
Доход жителей Удмуртии сократился на 1,5%
«Белый фестиваль» пройдет в Ижевске
«Ростелеком» доставил сотовую связь в села
Доследственная проверка по факту падения мальчика в колодец началась в Удмуртии
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев предложил скорректировать маршрутную сеть
Сотрудник почтамта в Ижевске пытался украсть инкассаторскую сумку, в которой было 1,8 миллиона рублей
В Ижевске разыскивают 35-летнего мужчину
День всех влюбленных в Ижевске не отмечают 62% жителей
Глава Удмуртии подписал соглашение с «Росатомом» по предоставлению услуг в сфере ЖКХ