В трамвае Ижевска снимали короткометражный фильм
В ижевском трамвае снимали короткометражный художественный фильм «Роль». Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Фильм будет готов через два месяца, сначала он будет заявлен на различных кинофестивалях, а в конце года картину выложат для всеобщего показа в интернет. Как сообщает пресс-служба лента расскажет о самой главной ценности – семейных отношениях.
Фото: пресс-служба ИжГЭТ
Режиссёр-постановщик: Сергей Курбатов.
В главных ролях: Михаил Солодянкин (Русский Драматический Театр), Катерина Саитова (Русский Драматический Театр), Арина Смирнова (Театр "Птица").
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ИСТОЧНИК KP.RU
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