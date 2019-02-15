Правительство Удмуртии и Крыма заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

СЕГОДНЯ 08:44 2019-02-15T08:44:04+03:00

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Правительство Удмуртии и республики Крым заключили соглашении о сотрудничестве в сфере туризма. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- В прошлом году Республику Крым выбрали 2,4 тысячи туристов из Удмуртии, что составляет 12% от общего числа туристов, отправленных в туры по России. Но я уверен, что это не предел – туристический потенциал Крыма и Удмуртии огромен. Подписанное сегодня соглашение позволит нам выстроить совместную работу по увеличению турпотока, и не только в части досуга школьников и студентов, но и в сфере обмена опытом и получения практических навыков, в том числе в части подготовки кадров для сферы туризма, — сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

По словам глава республики Крым Сергея Аксенова, значимыми направлениями являются привлечение инвестиций в сферу туризма, совместная разработка туристических продуктов, подготовка кадров для отрасли. Подписание соглашения выводит сотрудничество с Удмуртией на качественно новый уровень.

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ИСТОЧНИК KP.RU