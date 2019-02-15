Ижевчанин задержан по подозрению в распространении порнографических материалов
В Ижевске полицейские задержали мужчину, который подозревается в распространении порнографических материалов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- 33-летний мужчина в одной из социальных сетей отправил видеоматериалы порнографического содержания 16-летней девушке в личном сообщении. Но владельцем страницы был 22-летний ижевчанин, увидев сообщение, он обратился в полицию, - сообщает ведомство.
Полиция приняла решение о возбуждении уголовного дела. Мужчина, который направил материалы, был задержан сотрудниками уголовного розыска. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. Теперь подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Специалисты Удмуртстата говорят о понижении цены на куриные яйца. Также замечено повышение цен на некоторые продукты.
В Ижевске откроется выставка, в которой принял участие ветеран Второй чеченской войны Владимир Каманцев.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»