2019-02-15T15:45:26+03:00
Происшествия

Ижевчанин задержан по подозрению в распространении порнографических материалов

На данный момент он находится под подпиской о невыезде
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске полицейские задержали мужчину, который подозревается в распространении порнографических материалов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- 33-летний мужчина в одной из социальных сетей отправил видеоматериалы порнографического содержания 16-летней девушке в личном сообщении. Но владельцем страницы был 22-летний ижевчанин, увидев сообщение, он обратился в полицию, - сообщает ведомство.

Полиция приняла решение о возбуждении уголовного дела. Мужчина, который направил материалы, был задержан сотрудниками уголовного розыска. На данный момент он находится под подпиской о невыезде. Теперь подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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