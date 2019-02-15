С 4 по 11 февраля в Удмуртии подорожали свежие помидоры

СЕГОДНЯ 12:14 2019-02-15T13:19:52+03:00

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В Удмуртии с 4 по 11 февраля было замечено повышение цен на свежие помидоры. Об этом сообщают специалисты Удмуртстата.

За неделю подорожали свежие помидоры (+18 руб), пшеничная мука (+1,7 руб), конфеты шоколадные (+8,6 руб), маргарин (+3,1 руб).

Также было замечено снижение цен на: черный чай, куриные яйца, мясные консервы, сахар, морковь (от 2,1 до 3,5%).

Цена на бензин в Удмуртии за данный период осталась без изменения.

Напомним, на прошлой неделе было зафиксировано повышение цены на те же продукты (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU