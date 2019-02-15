С 4 по 11 февраля в Удмуртии подорожали свежие помидоры
В Удмуртии с 4 по 11 февраля было замечено повышение цен на свежие помидоры. Об этом сообщают специалисты Удмуртстата.
За неделю подорожали свежие помидоры (+18 руб), пшеничная мука (+1,7 руб), конфеты шоколадные (+8,6 руб), маргарин (+3,1 руб).
Также было замечено снижение цен на: черный чай, куриные яйца, мясные консервы, сахар, морковь (от 2,1 до 3,5%).
Цена на бензин в Удмуртии за данный период осталась без изменения.
Напомним, на прошлой неделе было зафиксировано повышение цены на те же продукты (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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