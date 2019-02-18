2019-02-18T10:59:56+03:00
Общество

23 февраля в Ижевске пройдет акция «Однополчане»

Всех желающих ждут у Вечного огня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске, в Сквере Победы, 23 февраля пройдет акция «Однополчане». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

«Однополчане» - это акция, которая объединит солдат запаса под флагами различных видов войск. Все собравшиеся смогут почтить память погибших и возложить цветы к Монументу боевой и трудовой славы.

- Пока мы друг друга знаем, пока помним, общаемся – мы сильны. Веник собран воедино. Боевое братство – это помогать друг другу при первой же необходимости, - говорит Владимир Каманцев, десантник-разведчик, участник Второй чеченской войны, следж-хоккеист. 20 февраля 2000 года под Шатоем разведгруппа Каманцева попала в засаду, он был дважды ранен.

Сбор однополчан запланирован на 8:30. Возложение цветов к Монументу боевой и трудовой славы начнется в 9:00. После этого в сквере Победы стартует военно-патриотический праздник «Армейский рубеж». До 12:00 будет организована концертная программа: выступления творческих коллективов Ижевска и районов республики, в том числе победителей республиканских конкурсов солдатской песни. Кульминацией концертной программы станет массовое исполнение песни «Идет солдат по городу».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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