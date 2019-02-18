Ближайшие сутки в Удмуртии ожидается усиление северного ветра
В Удмуртии ночью с 18 на 19 февраля ожидается усиление северного ветра, порывы которого достигнут 17 м/c. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.
19 февраля ожидается переменная облачность, ночью временами небольшой снег, ветер 7-12 м/с, ночью порывы до 17 м/с.
20 февраля – облачно, временами небольшой снег, ветер южный до 12 м/с.
21 февраля – облачно, временами небольшой снег, слабая метель, ветер 7-12 м/с.
Органы местного самоуправления Ижевска рекомендуют населению соблюдать меры предосторожности: воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте, при необходимости воспользуйтесь общественным транспортом, автовладельцам правильно выбирать места парковки транспортных средств, возможен откат транспортного средства по направлению уклона дорожного полотна.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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