Ближайшие сутки в Удмуртии ожидается усиление северного ветра

СЕГОДНЯ 11:36 2019-02-18T11:36:59+03:00

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В Удмуртии ночью с 18 на 19 февраля ожидается усиление северного ветра, порывы которого достигнут 17 м/c. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

19 февраля ожидается переменная облачность, ночью временами небольшой снег, ветер 7-12 м/с, ночью порывы до 17 м/с.

20 февраля – облачно, временами небольшой снег, ветер южный до 12 м/с.

21 февраля – облачно, временами небольшой снег, слабая метель, ветер 7-12 м/с.

Органы местного самоуправления Ижевска рекомендуют населению соблюдать меры предосторожности: воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте, при необходимости воспользуйтесь общественным транспортом, автовладельцам правильно выбирать места парковки транспортных средств, возможен откат транспортного средства по направлению уклона дорожного полотна.

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ИСТОЧНИК KP.RU