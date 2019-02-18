2019-02-18T12:34:55+03:00
Общество

Фестиваль циркового искусства пройдет в Ижевске

Это уже 12 международный фестиваль циркового искусства
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске, с 6 по 10 марта 2019 года, в Государственном цирке Удмуртии пройдет 12 международный фестиваль циркового искусства (0+).

Ожидается, что на фестиваль прибудет около 200 участников из 15 стран мира: Австрии, Польши, Эфиопии, Чехии, Великобритании, Украины, Эквадора, Австралии, Франции, Мексики, Испании, США, Китая, Северной Кореи и, конечно, России. На данный момент заявлено 20 номеров разных жанров и направлений.

На фестивале будут представлены такие жанры как, акробатика, воздушная гимнастика, эквилибра, жонглирование. Различные трюки, клоуны из Австрии и России.

Ежегодный фестиваль стал визитной карточкой региона,одним из самых значимых событий в культурной жизни республики.

Билеты есть в продаже в кассах цирка (ул. Красноармейская, 136) и на официальном сайте. Стоимость: от 1000 до 2200 рублей.

Телефон касс: 8 (3412) 51-05-05

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Цирковой фестиваль в Ижевске 2018 год.Автор: Сергей Грачев

ИСТОЧНИК KP.RU

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