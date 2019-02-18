Самовзрывающийся беспилотник представил ижевский концерн «Калашников»
Ижевский концерн «Калашников» в рамках международной выставки военной техники в Абу-Даби представил самовзрывающийся беспилотник «КУБ-БЛА». Об этом сообщает Калашников Медиа.
Беспилотник предназначен для поражения удаленных наземных целей. Он доставляет специальную нагрузку по координатам цели, которые задаются вручную.
- Высокоточный беспилотный снаряд летит до 30 минут со скоростью 130 км в час. Заряд на данном комплексе доставляется к цели вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности - как на малых, так и на больших высотах. Это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО, - заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.
Плюсами комплекса является бесшумность, высокая точность выстрела, скрытый запуск и простота в обращении. На данный момент беспилотник успешно прошел испытания и готов к применению.
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Не замерзнуть в -47 градусов, именно этого добивается концерн «Калашников». Он проводит испытания специальной экипировки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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