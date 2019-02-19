Начальника управления благоустройства и транспорта Ижевска освободили от должности

СЕГОДНЯ 11:28 2019-02-19T11:52:13+03:00

Александр Килин занимал эту должность с 2018 года

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В Ижевске глава города Олег Бекмеметьев освободил от должности начальника управления благоустройства и транспорта Александра Килина.

- Было принято такое решение из-за неудовлетворительной работы профильно-отраслевой службы управления благоустройства и транспорта. Далее будем принимать решение по назначению руководителя, который будет справляться с поставленными задачами более высококлассно и качественно, - прокомментировал Олег Бекмеметьев.

Александр Килин занимал должность с 2018 года, после ухода Артема Богданова. Кто станет исполняющим обязанности начальника УБиТ будет известно 20 февраля .

Ранее Александр Килин работал в различных должностях администрации Первомайского и Индустриального района, ГУП «Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики», МКУ города Ижевска «Служба городского строительства». С 2008 по 2014 годы был начальником отдела, главным инженером, начальником учреждения в управлении благоустройства и транспорта города. С 2014 по 2018 годы являлся заместителем начальника МКУ города Ижевска «Служба технологического обеспечения ЖКХ».

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ИСТОЧНИК KP.RU