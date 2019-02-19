Уроженка Ижевска Алина Загитова подумала над сменой образа

СЕГОДНЯ 09:28 2019-02-19T09:30:55+03:00

На это ее подтолкнули подарки поклонников

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Уроженка Ижевска, фигуристка Алина Загитова задумалась над сменой образа. На такое решение ее подтолкнули подарки поклонников.

Спортсменке часто присылают рисунки, некоторые из них она выкладывает в свой профиль в инстаграме. Один из таких рисунков, где Алина Загитова изображена с розовыми прядями вызвал интерес у фигуристки.

- Я подумаю над этим цветом волос, - подписала рисунок Алина.

Фото: инстаграм фигуристки

Напомним, Алина Загитова рассказала о планах на чемпионат мира (подробнее)

А также фигуристку показали с малоизвестной стороны по японскому телевидению. По ссылке есть видео.

Известный тренер Татьяна Тарасова высказала свое мнение по поводу проката уроженки Ижевска Алины Загитовой (подробнее).

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Про Алину Загитову прочитали рэп ведущие белорусского канала. Видео есть по ссылке.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="426" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/692689" frameborder="0"></iframe> Олимпийская чемпионка фигуристка Алина Загитова сняла видео в Tik-Tok.

ИСТОЧНИК KP.RU