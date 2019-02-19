Уроженка Ижевска Алина Загитова подумала над сменой образа
Уроженка Ижевска, фигуристка Алина Загитова задумалась над сменой образа. На такое решение ее подтолкнули подарки поклонников.
Спортсменке часто присылают рисунки, некоторые из них она выкладывает в свой профиль в инстаграме. Один из таких рисунков, где Алина Загитова изображена с розовыми прядями вызвал интерес у фигуристки.
- Я подумаю над этим цветом волос, - подписала рисунок Алина.
Фото: инстаграм фигуристки
Напомним, Алина Загитова рассказала о планах на чемпионат мира (подробнее)
А также фигуристку показали с малоизвестной стороны по японскому телевидению. По ссылке есть видео.
Известный тренер Татьяна Тарасова высказала свое мнение по поводу проката уроженки Ижевска Алины Загитовой (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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