2019-02-19T11:57:20+03:00
Общество

Что делать жителям Удмуртии, если пришли квитанции без строчки «обращение с ТКО»?

Платежки могли прийти от управляющих компаний и Энергосбыта
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии были замечены случаи, когда жителям в января приходили квитанции без строчки «обращение с ТКО». Что делать в таком случае, рассказал Регоператор.

Чтобы сумма за услугу не копилась и не стала для семьи серьезной нагрузкой, всем, кому пришли квитанции без строчки «обращение с ТКО» нужно срочно обратиться к Регоператору.

Сообщение об отсутствии в квитанции строчки «обращение с ТКО» нужно отправить на электронную почту 203@sah18.ru В письме необходимо указать ФИО, адрес, номер дома и квартиры.

Также жителям частного сектора и деревень счет за услугу «обращение с ТКО» включён в квитанцию от Энергосбыта.

Для жителей многоквартирных домов закон предусматривает 2 способа получения платёжки: от Энергосбыта - счёт за услугу «обращение с ТКО» включён в квитанцию за электричество. От УК или ТСЖ – если договор между Регоператором и УК (ТСЖ) подписан, то счёт за услугу «обращение с ТКО» включён в квитанцию от УК (ТСЖ). Услуга также выделена в отдельную строку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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