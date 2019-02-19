Кто должен вывозить снег со дворов Ижевска?

СЕГОДНЯ 12:58 2019-02-19T12:59:03+03:00

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев планирует внести изменения в правила благоустройства, по которым управляющие компании должны будут вывозить снег с дворов.

– То, что я сейчас вижу во дворах – это безобразие. Отвечать за уборку снега должна управляющая компания. Чаще всего они пользуются тем, что в правилах благоустройства города допускается скидывание, извините меня за такой термин, снега в кучи. Некоторое время эти кучи находятся во дворах, и иной раз это бывает не два-три дня как докладывают руководители управляющих компаний, а лежат кучи снега неделями, – пояснил Олег Бекмеметьев.

Также глава Ижевска сообщил, что будут подготовлены письма-обращения для управляющих компаний города, в которых попросят пристально и внимательно осмотреть все свои территории и принять меры к вывозу куч снега.

– Будем просить с управляющих организаций синхронизацию: то есть почистили снег с крыш и сразу убрали все это с тротуаров. Что касается проездов дворовых территорий. Тоже обращаем внимание руководителей и просим их внимательно следить за тем, чтобы по метеопрогнозу за 2 дня минимум быть готовыми к наступающему циклону, чтобы была возможность заключить договора с субподрядными организациями. Большинство управляющих компаний свой парк техники не содержит, – прокомментировал общую ситуацию на дорогах Ижевска Олег Бекмеметьев. – Да, может это зима отличается большим количеством снега, но это не повод, ссылаясь на погоду, не выполнять свою работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU