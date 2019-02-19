2019-02-19T12:48:45+03:00
Спорт

Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева заявлена на Кубок России

После соревнований выяснится, кто поедет на чемпионат мира
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: fsrussia.ruФото: fsrussia.ru
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Уроженка Удмуртии фигуристка Елизавета Туктамышева поборется за место на чемпионате мира. Она заявлена на Кубок России в Великом Новгороде. Списки участников опубликовала Федерация фигурного катания России.

Вместе с Елизаветой Туктамышевой за место на чемпионате будут бороться Станислава Константинова и Евгения Медведева. Спортсменки выступят 21 и 22 февраля.

Отметим, что на чемпионате мира уже точно будут выступать олимпийская чемпионка Алина Загитова и чемпионка Европы Софья Самодурова.

Напомним, Елизавета Туктамышева пропустила чемпионат России в Саранске из-за болезни.

Также фигуристка выиграла международный турнир. Но без падений не обошлось.

Елизавета Туктамышева в большом интервью рассказала, сколько зарабатывает.

Фигуристки из Удмуртии Алина Загитова и Елизавета Туктамышева примут участие в ледовом шоу.

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Елизавета Туктамышева. Показательные выступления. Skate Canada. Гран-при по фигурному катанию.Елизавета Туктамышева выступила с показательной программой в рамках Skate Canada, второго турнира серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2018/19. Елизавета Туктамышева на Skate Canada: короткая программа, произвольная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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