Владимир Познер написал, что в Ижевске прекрасные условия жизни

СЕГОДНЯ 15:26 2019-02-19T15:26:53+03:00

Такой пост он опубликовал на своей странице в инстаграм

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Известный журналист и телеведущий Владимир Познер высказался об Ижевске, как о городе с прекрасными условиями жизни. Такой пост он опубликовал на своей странице в инстаграм.

Владимир Владимирович отвечал на вопрос, который задал ему один из пользователей.

- Есть ли, по Вашему мнению, способ (метод, зарубежный опыт), чтобы регионы перестали быть в известном положении просящих, отстающих, а стали более комфортными для жизни, экономически полноценными, - так звучал вопрос пользователя.

- Я много езжу по России и совершенно с Вами согласен, хотя есть немало городов с прекрасными условиями жизни, например, Екатеринбург, Ижевск, Казань и многие другие. То, о чем Вы говорите, вообще характерно для мира: Париж, Лондон, Нью-Йорк, Рим – все они сильно отличаются от провинции. Другое дело, что в России никогда особенно не заботились о комфорте, люди привыкли жить как в странах третьего мира. Пока они сами не захотят жить иначе, пока сами не потребуют изменения своей жизни, пока сами не будут готовы принять активное участие в этом, а не ждать, пока государство «даст», никаких серьезных изменений не следует ожидать, - ответил Владимир Познер.

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ИСТОЧНИК KP.RU