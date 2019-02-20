На открытии Республиканских сельских зимних игр в Удмуртии будет представление со световым шоу
В Удмуртии, с 20 по 23 февраля пройдут Республиканские зимние сельские игры. На открытии соревнований, 21 февраля в 18:30, на стадионе села Алнаши, участников и зрителей ждет театрализованное представление со световым шоу. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.
В зимних играх примут участие спортсмены 25 районов Удмуртии, всего более 1000 человек. В финале будет разыграно 26 комплектов наград по 10 видам спорта: лыжные гонки, зимнее троеборье, хоккей с шайбой, баскетбол, соревнования спортивных семей, шахматы, шашки.
Символами игр в этом году стали «Лед и пламя». Талисманами - огонек Олимпик и льдинка Варзинка, (от названия реки Варзи, протекающей в Алнашском районе), которые будут сопровождать спортсменов, украсят места проведения игр и наградную атрибутику.
Церемония закрытия пройдет 23 февраля в 13:30.
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Спорт Удмуртии. 25 февраля 2017: Сельские игры.Репортаж с 23-их республиканских зимних сельских спортивных игр в с. Якшур-Бодья Корреспондент: Евгений Каменцев Оператор: Роман Чирков
ИСТОЧНИК KP.RU
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