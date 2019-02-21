На перекрестке улиц Удмуртская - Майская в Ижевске не работают светофоры
В Ижевске, на перекрестке улиц Удмуртская - Майская, 21 февраля перестали работать светофоры. Организовалась огромная пробка в обе стороны перекрестка.
На месте работают регулировщики, предположительная причина отключения светофоров - авария на подстанции.
Всех участников движения просят отнестись с пониманием и по возможности объезжать этот участок дороги.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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