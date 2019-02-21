Власти Ижевска рассказали, когда восстановят остановку на улице Крылова

СЕГОДНЯ 10:06 2019-02-21T11:41:39+03:00

В ночь с 20 на 21 февраля там произошло ДТП

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В Ижевске в ночь с 20 на 21 февраля из-за ДТП пострадала остановка общественного транспорта. Когда ее планируют восстанавливать, рассказали в администрации города.

- В настоящий момент составлен акт обследования остановочного пункта, в подрядную организацию МУП г. Ижевска «ДРЭУ», обслуживающую данную автомобильную дорогу, направлено требование на срочное выполнение работ по ограждению аварийного объекта и локализации повреждений. Решается вопрос о демонтаже павильона. Формируется расчет суммы ущерба, направлен запрос в ГИБДД для установления личности виновника дорожно-транспортного происшествия с целью дальнейших мероприятий по возмещению ущерба, - сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Напомним, что в Ижевске продолжается ликвидация ларьков, которые незаконно продают алкоголь.

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ИСТОЧНИК KP.RU