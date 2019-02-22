На ремонт тротуаров в Ижевске требуется более 420 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:28 2019-02-22T07:28:40+03:00

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324 участка тротуаров в Ижевске нуждаются в ремонте. На это городу требуется 422 миллиона рублей.

- Городу нужна программа по ремонту тротуаров, - заявил глава Ижевска Олег Бекмеметьев после встречи с активистами организации «Автомобильная Удмуртия». – Такие объемы возможно сделать только в течение нескольких лет. Будем расставлять приоритеты и искать финансовые возможности.

Кроме того, глава города раскритиковал качество нанесения дорожной разметки – краска не держится нужные сроки. Решением проблемы могут стать новые подходы и соблюдение технологии. Также по мнению Олега Бекмеметьева, исправить ситуацию можно, если искать возможность наносить больше пластиковой разметки.

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ИСТОЧНИК KP.RU