Карта проблемных тротуаров появится в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:09 2018-12-27T09:09:43+03:00

Разработка программы должна начаться к скором времени

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В Ижевске создадут карту наиболее проблемных тротуаров. Об этом сообщил глава Ижевске Олег Бекмеметьев в эфире радио «КП-Ижевск» (107,6 FM).

- В моих планах – сделать подробную карту тротуаров города Ижевск с подробным указанием болезненных точек, болезненных участков, и разработкой конкретной программы что с ними делать, - пояснил глава города.

Когда начнется разработка этой программы Олег Бекмеметьев не уточнил, но сказал, что должна начаться в кротчайшие сроки.

Также он сообщил, что на сегодняшний день планируют посыпать реагентами дороги Ижевска по-новому(подробнее).

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