Карта проблемных тротуаров появится в Ижевске
В Ижевске создадут карту наиболее проблемных тротуаров. Об этом сообщил глава Ижевске Олег Бекмеметьев в эфире радио «КП-Ижевск» (107,6 FM).
- В моих планах – сделать подробную карту тротуаров города Ижевск с подробным указанием болезненных точек, болезненных участков, и разработкой конкретной программы что с ними делать, - пояснил глава города.
Когда начнется разработка этой программы Олег Бекмеметьев не уточнил, но сказал, что должна начаться в кротчайшие сроки.
Также он сообщил, что на сегодняшний день планируют посыпать реагентами дороги Ижевска по-новому(подробнее).
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