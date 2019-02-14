В 2019 году планируют отремонтировать 30% детских садов и 50% школ Ижевска

СЕГОДНЯ 10:06 2019-02-14T11:01:05+03:00

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В Ижевске в 2019 году планируется отремонтировать 30% детских садов и 50% школ. 13 февраля глава города Олег Бекмеметьев посетил объекты, на которых запланирован ремонт.

- В этом году мы намерены провести ремонты в 30% детских садов и 50% школ. В первую очередь, это замена кровель и старых деревянных окон. Масштаб работ колоссальный, и сейчас определяется полный перечень детских садов и школ, требующих ремонта в первоочередном порядке, разрабатывается проектная документация, проводится проверка сметной стоимости. Далее необходимо будет провести конкурсные процедуры, определить подрядчиков и составить графики проведения ремонтов, чтобы уложиться в очень сжатые сроки, - пояснил глава Ижевска.

Например, в детском саду №222 необходимо обновить 630 кв. метров кровли и поменять деревянные оконные рамы на стеклопакеты.

- Мы каждое лето проводим косметический ремонт в группах, готовим дошкольное учреждение к новому учебному году, зимой чистим крышу от снега, но этих мер уже недостаточно, нужны капитальные вложения, - говорит заведующая детским садом Светлана Шаткова.

Школа №5 требует капитального ремонта кровли, в некоторых кабинетах даже не проводят уроки из-за постоянных протечек.

Олег Бекмеметьев сообщил, что к работам приступят в начале лета и завершат к 1 сентября.

Напомним, глава города сообщил, что деньги, вырученные с продажи Ижевских электрических сетей, пойдут на ремонт соцобъектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU