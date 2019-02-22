2019-02-22T17:07:41+03:00
Спорт

Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева взяла «серебро» на Кубке России

Победила Евгения Медведева
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В пятницу, 22 февраля, в Великом Новгороде определились финалисты Кубка России по фигурному катанию. Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева по итогам двух программ заняла второе место. Победительница – Евгения Медведева. Третье место у Виктории Васильевой.

Напомним, что с 18 по 26 марта в Японии пройдет чемпионат мира по фигурному катанию, где Россию будет представлять уроженка Ижевска Алина Загитова. Она уже рассказала о планах на соревнование.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

10-метрового снеговика слепили в Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пробки в Ижевске достигли 9 баллов
В Ижевске пройдет автомобильный флешмоб в честь 100-летия Михаила Калашникова
В Ижевске один из фигурантов дела ритуальщиков-вымогателей будет под стражей два месяца
В Ижевске два автомобиля одновременно пострадали из-за схода снега
Биатлонистка из Удмуртии заняла четвертое место на чемпионате Европы
Уроженец Глазова актер Виталий Абдулов после избиения попал в больницу
На улицы Ижевска 22 февраля вышли 95 снегоуборочных машин
На улицы Ижевска 22 февраля вышли 95 снегоуборочных машин
Студентку из Удмуртии осудили за оскорбление полицейского
В сети появилось видео задержания пяти ритуальщиков-вымогателей из Ижевска
21 февраля состоялось торжественное открытие Республиканских зимних сельских игр в Удмуртии
В общественных местах в Ижевске установили около 100 камер видеонаблюдения
Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева упала в финале Кубка России
Конкурс на «Самого лучшего папу»: почти 100 ижевчан прислали свои фото
На ремонт тротуаров в Ижевске требуется более 420 миллионов рублей
Сильный снегопад ожидается в Удмуртии
Снеговика высотой 10 метров слепили в Удмуртии
Мужчина из психинтерната в Удмуртии убил соседа по палате