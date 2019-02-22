Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева взяла «серебро» на Кубке России

СЕГОДНЯ 17:07 2019-02-22T17:07:41+03:00

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В пятницу, 22 февраля, в Великом Новгороде определились финалисты Кубка России по фигурному катанию. Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева по итогам двух программ заняла второе место. Победительница – Евгения Медведева. Третье место у Виктории Васильевой.

Напомним, что с 18 по 26 марта в Японии пройдет чемпионат мира по фигурному катанию, где Россию будет представлять уроженка Ижевска Алина Загитова. Она уже рассказала о планах на соревнование.

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ИСТОЧНИК KP.RU