2019-02-22T07:38:05+03:00
Общество

Снеговик высотой в 10 метров появился в Удмуртии

Его построили школьники
Валерия ШАНЬГИНА
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В селе Кильмезь Удмуртии построили самого большого снеговика в республике. Высота снеговика – 10 метров.

Строительство снежной фигуры заняло около 30 дней. Участие в этом принимали ученики 10 и 11 класса местной школы – ежедневно они работали по 4-5 часов.

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- Строительство было очень сложным, работали в -20..-25 градусов и каждый день по 4 - 5 часов после школы. Снеговик находится в огороде дома, на улице Гагарина, - сообщают местные жители в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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