С начала сезона в Ижевске выпало 25 миллионов кубометра снега

СЕГОДНЯ 13:13 2019-02-23T13:13:43+03:00

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25 миллионов кубических метров снега выпало в Ижевске с начала зимнего сезона. По сравнению с прошлым годом, это на 5 миллионов кубометров больше, сообщает пресс-служба города.

- В ближайшие дни, согласно прогнозам, интенсивные снегопады продолжатся, в связи с этим все городские службы круглосуточно работают в усиленном режиме, - сказано в сообщении.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев недоволен работой управляющих компаний – очистке дворов и межквартальных проездов он поставил «неуд». Такие объезды глава города и главы районов будут проводить ежедневно.

Работу по борьбе со снегом координирует оперативный штаб, куда вошли представители министерства строительства и ЖКХ, Минтранспорта, Управления благоустройства и транспорта, подрядных организаций, а также Управляющих компаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU