2019-02-23T14:50:16+03:00
Общество

Около 11000 ижевчан могут остаться без отопления

Причиной стал порыв на улице Кузебая Герда
Валерия ШАНЬГИНА
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32 жилых дома с 11000 жителями в Ижевске могут остаться без отопления из-за порыва на теплотрассе на улице К.Герда, сообщает администрация Ленинского района.

Порыв произошел 23 февраля. Представители Удмуртских коммунальных систем на месте ведут работы по откачке воды. Сроки ликвидации аварии пока не называются.

Отметим, улицу Оружейника Драгунова затопило сильнее всего. На дороге стоит вода, из-за чего затруднен проезд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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