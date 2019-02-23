Около 11000 ижевчан могут остаться без отопления

СЕГОДНЯ 14:50 2019-02-23T14:50:16+03:00

Причиной стал порыв на улице Кузебая Герда

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32 жилых дома с 11000 жителями в Ижевске могут остаться без отопления из-за порыва на теплотрассе на улице К.Герда, сообщает администрация Ленинского района.

Порыв произошел 23 февраля. Представители Удмуртских коммунальных систем на месте ведут работы по откачке воды. Сроки ликвидации аварии пока не называются.

Отметим, улицу Оружейника Драгунова затопило сильнее всего. На дороге стоит вода, из-за чего затруднен проезд.

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ИСТОЧНИК KP.RU