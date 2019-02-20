2019-02-20T16:14:42+03:00
Происшествия

Почти неделю в Удмуртии не могут найти 14-летнего молодого человека

Задействованы все службы, ориентировки направлены в соседние субъекты
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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С 16 февраля в Можгинском районе Удмуртии ищут 14-летнего Степана Кушаева. Молодой человек ушел вечером из дома в городе Можга и больше не появлялся, на связь с родными не выходил. Ежедневно собирается отряд волонтеров и сотрудников полиции, которые выходят на поиски.

Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, встречи проводят два раза в день – утром и вечером. Присоединяются работники администрации города, школ и образовательных учреждений. Разделившись по группам, они обследуют каждый сантиметр города и района. Проверяют заброшенные постройки, канализации, чердаки и так далее. Неравнодушные жители на собственном снегоходе уже просмотрели несколько трасс.

- Работает в том числе кинологическая служба. Направлены ориентировки в соседние субъекты России. Опрошены родственники и друзья. Ситуация находится на контроле руководства МВД по республике, - сообщили в пресс-службе.

Тем временем жители в социальных сетях рассказывают, что молодой человек ушел из дома без телефона. Замечен был в два часа ночи около кафе, потом появился на камерах на железнодорожном вокзале. После половины четвертого утра его следов нет.

ПРИМЕТЫ

Был одет: спортивная вязаная шапка с помпоном черного цвета, куртка темно-синего цвета длиной чуть выше колена, серые спортивные штаны, кофта синяя с капюшоном, кроссовки зимние черного цвета.

Убедительная просьба ко всем! Если вам что-то известно о местонахождении Степана, звоните по телефонам: 8-999-362-06-17 или позвоните в полицию 02 (сот. 102), 3-15-11.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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