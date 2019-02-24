В Ижевске восстановили отопление жителям Ленинского района

СЕГОДНЯ 11:21 2019-02-24T11:21:31+03:00

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В 4.30 утра жителям Ленинского района в Ижевске восстановили подачу горячей воды, об этом сообщается на сайте администрации города. В три часа ночи специалисты Удмуртских коммунальных систем закончили работу на улице Клубная, в 4.00 – трубопроводы заполнили теплоносителем и начался нагрев сети.

Напомни, что 23 февраля 32 жилых дома остались без отопления. Затопило улицу Оружейника Драгунова. На место экстренно выехали бригады, которые заменили 1,5 метра изношенного участка трубопровода.

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ИСТОЧНИК KP.RU