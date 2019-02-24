The Washington Post: БЛА производства ижевского концерна «Калашников» изменит мир

СЕГОДНЯ 13:22 2019-02-24T13:22:02+03:00

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Американская газета The Washington Post сравнила новый летательный аппарат производства концерна «Калашников» с легендарным автоматом АК-47, уточнив, что данная разработка может изменить мир.

В материале сказано, что новый микро-БЛА «Куб-БЛА» может «произвести переворот в деле ведения боевых действий, сделав доступными и недорогостоящими современные технологии применения боевых беспилотных летательных аппаратов».

Напомним, что не так давно на оборонной выставке «IDEX-2019» в Абу-Даби показали миниатюрный взрывающийся беспилотник. Он предназначен для поражения удаленных наземных целей. Беспилотный летательный аппарат доставляет специальную нагрузку по координатам цели, которые задаются вручную, либо по изображению с целевой нагрузки наведения. Малыш способен доставить снаряд массой в три килограмма со скоростью 130 км/ч.

- Беспилотник Калашникова также будет прост в эксплуатации (как и АК-47 – прим.ред.), эффективен и дешев, как утверждают его производители, и столь же революционен, - говорится в газете The Washington Post.

ТТХ

Высокоточный ударный беспилотный комплекс «КУБ-БЛА»

Диапазон скоростей 80-130 км/ч.

Продолжительность полета - 30 минут

Масса полезной нагрузки - 3 кг.

Габариты - 1210*950*165 мм.

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ИСТОЧНИК KP.RU