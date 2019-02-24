2019-02-24T15:01:06+03:00
Общество

Глава Ижевска проверил, как в городе чистят снег

Он проехал несколько дворов
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска
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В воскресенье, 24 февраля, глава Ижевска Олег Бекмеметьев проехал по городу, чтобы проверить, как управляющие компании отрабатывают обращения граждан в части уборки снега.

- Во дворе дома №11а по ул. Песочная управляющая компания долгое время не расчищала парковку. В социальных сетях жители сообщили об этом Главе города. Сегодня руководитель СПДУ Сергей Сысоев отчитался Олегу Бекмеметьеву о том, что парковка расчищена накануне, - сообщили в пресс-службе города.

Фото: пресс-служба Ижевска

Фото: пресс-служба Ижевска

Много обращений была по расчистке Подлесных улиц в городке Металлургов. 24 февраля туда направили 12 единиц техники, дополнительно пять машин предоставил завод «Купол».

- Отметим, что в рамках режима повышенной готовности сотрудники районных администраций, муниципальная милиция переведены на усиленный режим работы. В течение дня 23 февраля произведен объезд порядка 700 дворов, выявлено, что треть почищены неудовлетворительно. Управляющим компаниям выданы предписания на оперативное устранение выявленных нарушений. В случае неустранения они будут оштрафованы за нарушение правил благоустройства, - уточнили в администрации города.

Кстати, вы всегда сможете посмотреть график уборки снега на ближайшие дни. Он есть по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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