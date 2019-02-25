Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей открылись в Ижевске

СЕГОДНЯ 06:34 2019-02-25T06:34:49+03:00

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В Ижевске открылись Всероссийские соревнования по вольной борьбе памяти Героя России Сергея Борина. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Каждый год турнир собирает 150-200 борцов из разных регионов России. Он посвящен памяти Героя России пограничника Сергей Борина, который погиб на таджико-афганской границе в 1993 году.

- Сегодня у нас открываются очень важные соревнования - нынче они проходят в 25-й раз. Мы видим в зале молодых ребят с горящими глазами. Они стоят и ждут, когда уж смогут проявить себя на этом замечательном татами. Хочу пожелать вам честной, качественной борьбы. Поздравляю всех защитников Отечества - как сегодняшних, так и будущих. И выражаю искреннюю благодарность нашему высокому гостю - Герою Российской Федерации генерал-майору Андрею Викторовичу Мерзликину, который нашёл возможность приехать к нам на соревнования, - сказал Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семёнов, обращаясь к участникам и организаторам состязаний.

Соревнования по вольной борьбе проводятся в Ижевске с 1995 года, на котором выросло не одно поколение успешных спортсменов.

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ИСТОЧНИК KP.RU