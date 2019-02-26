Глава Ижевска Олег Бекмеметьев решил вопрос с улицей Солженицына

СЕГОДНЯ 18:16 2019-02-26T19:22:03+03:00

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Тема, которая вызвала бурные дискуссии в Ижевске, закрыта. Улицы Солженицына в городе не будет. Такое решение принял глава города Олег Бекмеметьев 25 февраля на встрече с инициативной группой, которая и предложила в свое время назвать одну из улиц именем писателя.

- Правильно или нет называть улицу в честь писателя, мы предложили рассудить ижевчанам, организовав опрос, результаты которого показали, что около 80% ижевчан против такой идеи. Ситуация показала, что у нас не доработана система присвоения имен выдающихся людей городским объектам. Когда мы вынесли этот вопрос в Общественную палату Ижевска, наши коллеги, проанализировав ситуацию, вышли с предложением совместно доработать этот алгоритм, который бы подразумевал в том числе проведение интернет-опроса, но отточенного, чтобы фальсификация была невозможна, - прокомментировал ситуацию глава Ижевска.

По словам Олега Бекмеметьева, это позволит более цивилизованно присваивать имена великих соотечественников нашим объектам. Так, в ближайшее время алгоритм будет доработан - он должен стать более понятным, взвешенным и открытым. На это понадобится около двух месяцев.

- Также мы предложили в 2019 и 2020 годах называть новые улицы Ижевска именами местных героев, которые многое сделали для развития города и республики. Это связано с празднованием в 2020 году 100-летия государственности Удмуртии, - отметила председатель Общественной палаты Анастасия Власова. - Уроженцев Удмуртии, которые внесли огромнейший вклад в развитие как города, так и всей республики много. Есть и исторические фигуры, именем которых можно называть улицы, здания и объекты.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Напомним, история с улицей Солженицына началась еще в октябре 2018 года. Администрация Ижевска сообщила, что в ближайшее время одна из улиц города получит имя писателя, которому в декабре исполнилось бы 100 лет. С такой инициативой к властям обратилась председатель региональной Ассоциации жертв политических репрессий Елена Максимова.

После этого решили устроить онлайн-опрос горожан – чтобы изучить общественное мнение по этому вопросу. Из 687 человек, которые приняли участие в опросе, против выступили 82%. Однако решение о присвоении улице имени Солженицына не отменили.

В январе 2019 года история получила продолжение, когда Комиссия содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц администрации Ижевска повторно поддержала предложение регионального отделения Ассоциация жертв политических репрессий.

А в начале февраля в адрес Олега Бекмеметьева и председателя общественной палаты Анастасии Власовой поступили открытые письма. В них ученые, ветераны, оружейники и журналисты Ижевска просили отменить решение о присвоении одной из улиц имени Александра Солженицына. Они утверждали, что творчество Солженицына оценивается как «предательское», а сам писатель не имеет никакого отношения к Ижевску.

Теперь решение принято. Улицы Солженицына в Ижевске не будет.

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Решение о присвоении одной из новых улиц имени Александра Солженицына будет принимать глава Ижевска.

11 декабря 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения известного писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Александра Солженицына. Уже известно, что одна из улиц Ижевска получит его имя.

ИСТОЧНИК KP.RU