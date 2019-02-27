70 населенных пунктов Удмуртии после отключения аналогового вещания останутся без цифрового телевидения

СЕГОДНЯ 08:02 2019-02-27T08:02:11+03:00

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70 населенных пунктов в 15 районах Удмуртии окажутся вне зоны охвата цифрового телевидения после того, как в республике отключат аналоговое вещание. Об этом сообщил министр информатизации и связи Удмуртии Тимур Меджитов.

Жителям этих населенных пунктов возместят расходы на приобретение спутникового оборудования. Государственную социальную помощь смогут получить граждане, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход семьи ниже 1,5 величины прожиточного минимума.

Отметим, расходы на покупку спутникового оборудования возместят только тем, кто купил его после 1 января 2019 года.

- Государственная социальная помощь будет предоставляться в форме компенсации расходов на приобретение и установку комплекта оборудования для приема телевизионного спутникового вещания в размере понесенных затрат, но не более 4,5 тысяч рублей.

Для получения компенсации необходимо обратиться в территориальный орган министерства социальной политики и труда Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU