Таксист из Ижевска украл у клиента более 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:51 2019-02-27T09:51:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске задержали таксиста, который украл у клиента 205 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Потерпевший ночью возвращался на такси из кафе домой. В ходе поездки между ним и водителем произошел конфликт, после чего водитель вывел мужчину из машины, несколько раз ударил и украл деньги, - сообщает ведомство.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни и здоровья». Таксист находится под подпиской о невыезде, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Торговые точки и киоски в Удмуртии приведут к общему внешнему облику.

В Удмуртии лыжники обнаружили в лесу собаку привязанную к дереву.

70 населенных пунктов Удмуртии после отключения аналогового вещания останутся без цифрового телевидения.

ИСТОЧНИК KP.RU