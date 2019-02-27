Таксист из Ижевска украл у клиента более 200 тысяч рублей
В Ижевске задержали таксиста, который украл у клиента 205 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Потерпевший ночью возвращался на такси из кафе домой. В ходе поездки между ним и водителем произошел конфликт, после чего водитель вывел мужчину из машины, несколько раз ударил и украл деньги, - сообщает ведомство.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «грабеж, совершенный с применением насилия не опасного для жизни и здоровья». Таксист находится под подпиской о невыезде, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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