Количество дефектов в теплосетях Ижевска уменьшилось на 12%

СЕГОДНЯ 10:55 2019-02-27T11:15:34+03:00

В этом году на обновление теплосетей потратят около 500 млн рублей

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В Ижевске, по сравнению с прошлым осенне-зимнем периодом, в этом сезоне количество нарушений и неисправностей стало на 12% меньше. Об этом сообщил директор ООО «УКС» Ярослав Балобанов.

Для выявления неисправностей специалисты УКС использовали краситель – в январе вводили в систему теплоснабжения от Ижевской ТЭЦ-1, в феврале – в ТЭЦ-2.

- Этот метод помогает нам визуально проконтролировать любые утечки в сетях и нарушения в работе оборудования В результате был обнаружен дефект в бойлере ГВС на одном ЦТП - по ул. Тельмана, 12Р в Индустриальном районе. Дефект проявился посредством попадания окрашенной воды в краны ГВС у жителей. Отмечу, что еще до ввода красителя тепловой пункт на Тельмана уже был включен в программу реконструкции на 2019 год. Краситель лишь подтвердил необходимость этого, - сообщил руководитель «УКС».

За 2019 год планируется заменить 37,8 км квартальных теплосетей и 2,2 км магистральных. Работы начнутся после окончания отопительного сезона, на замену теплосетей потратят не менее 500 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU