«Тракторный биатлон» пройдет в Удмуртии
В Удмуртии пройдут самые необычные соревнования – «Тракторный биатлон»(0+). Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.
- По итогам гонки будут учитывать всё – и мастерство в управлении сельхозтехникой, и скорость преодоления дистанции, меткость в стрельбе по мишеням, езда «Змейкой», заезд задним ходом в гараж… Гонки обещают море положительных эмоций, драйв и адреналин всем гостям, - сообщает ведомство.
Условия соревнования приближены к биатлону – гонка на скорость по пересеченной местности, стрельба по мишеням, штрафные круги. Только вот лыжи заменены на малогабаритные тракторы, а винтовки на пейнтбольные ружья.
Фото: пресс-служба Минсельхоза Удмуртии
Кстати, тракторный биатлон пройдет в Удмуртии уже второй раз, только в этом году соревнования включены в календарь событийного туризма республики.
Когда: 16 марта
Где: дер. Б.Кивара Воткинского района
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ИСТОЧНИК KP.RU
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