2019-02-27T13:11:20+03:00
Общество

«Тракторный биатлон» пройдет в Удмуртии

Такие необычные соревнования пройдут уже второй раз
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Минсельхоза УдмуртииФото: пресс-служба Минсельхоза Удмуртии
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В Удмуртии пройдут самые необычные соревнования – «Тракторный биатлон»(0+). Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

- По итогам гонки будут учитывать всё – и мастерство в управлении сельхозтехникой, и скорость преодоления дистанции, меткость в стрельбе по мишеням, езда «Змейкой», заезд задним ходом в гараж… Гонки обещают море положительных эмоций, драйв и адреналин всем гостям, - сообщает ведомство.

Условия соревнования приближены к биатлону – гонка на скорость по пересеченной местности, стрельба по мишеням, штрафные круги. Только вот лыжи заменены на малогабаритные тракторы, а винтовки на пейнтбольные ружья.

Фото: пресс-служба Минсельхоза Удмуртии

Фото: пресс-служба Минсельхоза Удмуртии

Кстати, тракторный биатлон пройдет в Удмуртии уже второй раз, только в этом году соревнования включены в календарь событийного туризма республики.

Когда: 16 марта

Где: дер. Б.Кивара Воткинского района

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ИСТОЧНИК KP.RU

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