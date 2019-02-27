2019-02-27T12:21:18+03:00
Спорт

В ледовом дворце «Олимпиец» в Ижевске стартовал Кубок России по боксу

Турнир посвящен 100-летию оружейника М.Т. Калашникова
Дарья ПОРСЕВАКОНСТАНТИНОВА Ольга
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Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
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В Ижевске в ледовом дворце «Олимпиец» 26 февраля стартовал командный Кубок России по боксу(0+). Соревнования продлятся до 2 марта.

- В нашей команде, Приволжского федерального округа, из 20 ребят, которые будут биться на ринге эти ближайшие три дня, три мальчишки – это наши, ижевчане, - сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

На турнир приехали более 200 спортсменов из 10 федеральных округов. По словам председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова, этот турнир сложный с профессиональной точки зрения, потому что победит самая профессиональная команда.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

- Мы все здесь для того, чтобы посмотреть, как вы будете проявлять свои лучшие качества на этих рингах. Надеюсь, мы увидим здесь что-то очень такое интересное, которое сделает наш бокс, наш российский бокс еще лучше, краше, мастеровитее, - пояснил Чемпион мира и председатель коллегии судей России по боксу Валерий Рачков.

Кстати, финал турнира пройдет 2 марта в Государственном цирке Удмуртии в 11:00 и 14:00. Билеты можно получить на входе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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