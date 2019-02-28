2019-02-28T07:14:19+03:00
Спорт

Уроженка Ижевска Алина Загитова подумает о творческом номере со своей собакой Масару

И рассказала о подготовке к чемпионату мира по фигурному катанию
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: instagram.com/azagitovaФото: instagram.com/azagitova
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Алина Загитова рассказала о подготовке к чемпионату мира по фигурному катанию и возможности создания творческого номера со своей собачкой Масару. Напомним, что не так давно девушка получила премию «Серебряная лань» от Федерации спортивных журналистов России.

- В ближайших планах у меня – чемпионат мира в Японии. Мы приезжаем туда практически к самым стартам, поэтому периода акклиматизации не будет. А так, постоянно тренируюсь. На премию приехала с тренировку, потом поеду на тренировку. Весь день провожу на льду. Еще стала ходить в школу «Самбо-70». Учителя мне там очень помогают, отдельно занимаются, - цитирует слова девушки портал «360».

Однажды Алина во время тренировки вывела на лед свою любимцу Масару. После этого возник вопрос – а не собирается ли она сделать творческий номер с собачкой?

- Пока не думала об этом. Но все может быть. В любом случае такое нужно с тренерами обсудить, - рассказала Алина.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Сайтаме с 18 по 24 марта. И наконец-то поставлена точка в вопросе основного состава сборной России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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