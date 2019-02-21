2019-02-21T11:30:53+03:00
Спорт

Уроженка Ижевска Алина Загитова тренируется вместе со своей собакой Масару

В перерывах между тренировками фигуристка учит питомца трюкам [видео]
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: instagram.com/azagitovaФото: instagram.com/azagitova
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Уроженка Ижевска, Олимпийская чемпионка, фигуристка Алина Загитова готовится к Чемпионату мира, до которого осталось чуть меньше месяца.

Фигуристка усиленно тренируется на льду, а справиться со стрессом и нагрузками ей помогает любимый питомец Масару, который находится вместе с ней на льду.

Как передает первый канал, в перерывах между тренировками, Алина Загитова учит Масару новым трюкам.

Напомним, что фигуристка примет участие в Чемпионате мира, который пройдет в Японии с 18 по 26 марта. Ранее чемпионка сообщала, что не будет усложнять программу. Сейчас важно работать над ошибками, которые она допустила на предыдущих соревнованиях.

Масару на льду. Кульминация рабочего процесса. 20/02/2019 Алина Загитова Олимпийская чемпионка .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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