Уроженка Ижевска Алина Загитова тренируется вместе со своей собакой Масару
Уроженка Ижевска, Олимпийская чемпионка, фигуристка Алина Загитова готовится к Чемпионату мира, до которого осталось чуть меньше месяца.
Фигуристка усиленно тренируется на льду, а справиться со стрессом и нагрузками ей помогает любимый питомец Масару, который находится вместе с ней на льду.
Как передает первый канал, в перерывах между тренировками, Алина Загитова учит Масару новым трюкам.
Напомним, что фигуристка примет участие в Чемпионате мира, который пройдет в Японии с 18 по 26 марта. Ранее чемпионка сообщала, что не будет усложнять программу. Сейчас важно работать над ошибками, которые она допустила на предыдущих соревнованиях.
Масару на льду. Кульминация рабочего процесса. 20/02/2019 Алина Загитова Олимпийская чемпионка .
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ИСТОЧНИК KP.RU
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