Ижевчанину вынесли приговор за вымогательство интимных фотографий

СЕГОДНЯ 08:53 2019-03-01T08:53:38+03:00

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В Ижевске вынесли приговор 25-летнему молодому человеку, который вымогал интимные фотографии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- В июне 2017 года мужчина в социальной сети общался с 15-летней девочкой, при этом он постоянно требовал выслать ему интимные фотографии. Если она этого не сделает он угрожал ей распространением порочащих ее репутацию сведений, - сообщает ведомство.

Девочка сообщила родителям, которые зафиксировали переписку и обратились в полицию. Суд назначил мужчине наказание в виде 300 часов обязательных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU