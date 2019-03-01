Глава Ижевска поручил вывозить снег с подверженных подтоплению улиц

СЕГОДНЯ 09:54 2019-03-01T11:20:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил, как убирается снег в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Много обращений от жителей было с улицы Парашютная, которая соединяет улицы Азина и Гагарина. Подрядчик объяснил, что расчистка дороги на этом участке ведется ежедневно. Также было замечено заужение проезжей части, неубранный снег на перекрестках и несвоевременная расчистка. Подрядчик заверил, что такого больше не повторится.

- У администрации и у дорожников должна быть четкая схема и график расчистки тех мест, которые вызывают особые опасения в случае повышения температуры воздуха, - пояснил Олег Бекмеметьев.

По словам главы Ижевска, следует обращать особое внимание на те улицы, где расположены социальные объекты. В ближайшее время ожидаются потепление и снегопады. Это, безусловно, приведет к возникновению снежной «каши», поэтому работать дорожники должны с удвоенной силой, тем более, что режим повышенной готовности в Ижевске не отменен. Своевременный вывоз снега поможет минимизировать последствия паводкового периода, уже сейчас нужно контролировать все проблемные места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В администрации Ижевска назначили нового начальника управления благоустройства и транспорта.

Внимание! Первый день весны принесет в Ижевск продолжительные снегопады. Также прогноз погоды на выходные.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU