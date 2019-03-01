2019-03-01T11:20:01+03:00
Общество

Глава Ижевска поручил вывозить снег с подверженных подтоплению улиц

Олег Бекмеметьев проверил уборку снега в Ленинском районе
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев проверил, как убирается снег в Ленинском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Много обращений от жителей было с улицы Парашютная, которая соединяет улицы Азина и Гагарина. Подрядчик объяснил, что расчистка дороги на этом участке ведется ежедневно. Также было замечено заужение проезжей части, неубранный снег на перекрестках и несвоевременная расчистка. Подрядчик заверил, что такого больше не повторится.

- У администрации и у дорожников должна быть четкая схема и график расчистки тех мест, которые вызывают особые опасения в случае повышения температуры воздуха, - пояснил Олег Бекмеметьев.

По словам главы Ижевска, следует обращать особое внимание на те улицы, где расположены социальные объекты. В ближайшее время ожидаются потепление и снегопады. Это, безусловно, приведет к возникновению снежной «каши», поэтому работать дорожники должны с удвоенной силой, тем более, что режим повышенной готовности в Ижевске не отменен. Своевременный вывоз снега поможет минимизировать последствия паводкового периода, уже сейчас нужно контролировать все проблемные места.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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