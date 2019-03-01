На должность начальника УБиТ администрации Ижевска назначена Ольга Удалова

СЕГОДНЯ 09:23 2019-03-01T09:23:52+03:00

Она приступает к своим обязанностям с 1 марта

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В Ижевске на должность начальника управления благоустройства и транспорта назначена Ольга Удалова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее Ольга Удалова работала в Красноярском крае заместителем директора ООО «ЖЭК».

К своим обязанностям новый начальник управления приступит уже 1 марта 2019 года.

Напомним, Глава города Олег Бекмеметьев освободил от должности начальника управления благоустройства и транспорта Ижевска.

20 февраля назначили временного начальника управления благоустройства и транспорта.

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СПРАВКА «КП»

Удалова Ольга Сергеевна родилась 5 августа 1985 года в Красноярске.

В 2012 году окончила Сибирский государственный технологический университет.

В 2005-2006 годах работала директором ООО «ЮВЕКС», Красноярск.

В 2010-2015 годах - в Кежемском муниципальном учреждении «Служба муниципального заказа» (ведущий инженер производственно-технического отдела, начальник производственно-технического отдела, руководитель учреждения), город Кодинск, Красноярский край.

В 2015-2016 городах советник руководителя Агентства лесного хозяйства Иркутской области.

В 2016-2019 годах заместитель директора ООО «ЖЭК», город Кодинск, Красноярский край.

ИСТОЧНИК KP.RU