1 марта в Удмуртии ожидается продолжительный снегопад
В Удмуртии в первый день весны ожидается продолжительный снегопад. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.
На дорогах республики и в Ижевске – снежный накат и гололедица. 1 марта, в субботу, температура днем 0...-2 градуса, ночью -3…-5 градусов, продолжительный снег.
2 марта, в воскресенье, температура днем 0…-2 градуса, ночью -2…-4 градуса, продолжительный снег, на дорогах снежный накат, гололедица.
3 марта, в понедельник, температура днем -6…-8 градусов, ночью -8…-10 градусов, небольшой снег, на дорогах снежный накат, гололедица.
Органы местного самоуправления Ижевска рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности, автомобилистам – не оставлять машины на улицах, где работает спецтехника.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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