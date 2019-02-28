1 марта в Удмуртии ожидается продолжительный снегопад

СЕГОДНЯ 11:28 2019-02-28T11:28:11+03:00

На дорогах снежный накат и гололедица

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В Удмуртии в первый день весны ожидается продолжительный снегопад. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

На дорогах республики и в Ижевске – снежный накат и гололедица. 1 марта, в субботу, температура днем 0...-2 градуса, ночью -3…-5 градусов, продолжительный снег.

2 марта, в воскресенье, температура днем 0…-2 градуса, ночью -2…-4 градуса, продолжительный снег, на дорогах снежный накат, гололедица.

3 марта, в понедельник, температура днем -6…-8 градусов, ночью -8…-10 градусов, небольшой снег, на дорогах снежный накат, гололедица.

Органы местного самоуправления Ижевска рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности, автомобилистам – не оставлять машины на улицах, где работает спецтехника.

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ИСТОЧНИК KP.RU