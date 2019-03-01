2019-03-01T11:30:36+03:00
Происшествия

Водителя, который насмерть сбил пешехода, разыскивают в Удмуртии

ДТП произошло в Игринском районе
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии 28 февраля, около 19:50, на 29 километре автодороги «Игра - Селты» Игринского района водитель насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- Неустановленный водитель наехал на пешехода – 56-летнего мужчину и скрылся с места ДТП. В результате полученных травм мужчина скончался, - сообщает ведомство.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике обращается ко всем очевидцам данного ДТП! Если вы обладаете какой-либо информацией по данному факту ДТП, являетесь очевидцем произошедшего, просим вас сообщить в дежурную часть УГИБДД по телефонам 415-700 и 415-701, либо в дежурную часть отделения ГИБДД ММО МВД России «Игринский» по телефону (34134) 4-17-84, или по телефону 02

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ИСТОЧНИК KP.RU

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