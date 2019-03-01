Традиционные весенние соревнования по мотокроссу пройдут в Ижевске
В Ижевске 2 марта, в субботу, пройдут традиционные весенние соревнования по мотокроссу (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Открытое первенство Ижевска пройдет в поселке Хохряки возле тепличного комбината «Завьяловский». Начало соревнований в 10:30, для зрителей вход бесплатный.
Расписание соревнований:
7:00-9:00 Работа мандатной комиссии на трассе
9:00-10:15 Свободная тренировка, работа технической комиссии на трассе
10:30 Официальное открытие соревнований
10:45 Старт первого заезда
16:00 Подведение итогов
16:30 Церемония награждения!
Телефон для справок: +7 (3412) 46-35-07
Напомним, открытое первенство по мотокроссу прошло в Ижевске. Подробности.
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Мотокросс Хохряки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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