В Ижевске локализовали место порыва на улице Нижняя
По сообщениям Удмуртских коммунальных систем, 1 марта локализовали место порыва на улице Нижняя в Ижевске и приступили к ремонтным работам. Напомним, там произошел порыв в теплосети. Затопило улицу Кирова. Пришлось ограничить теплоснабжение в некоторых жилых домах.
- По состоянию на 21.00 на объекте идут работы по раскопу места порыва теплосети для выполнения дальнейших ремонтно-восстановительных мероприятий, - сообщали в УКС.
После окончания работ участок должны были осушить, удалить пар и обследовать место повреждения.
- По оценкам специалистов УКС, на выполнение ремонта потребуется не менее 12 часов, - говорили в 22.27 по местному времени.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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