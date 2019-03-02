В Ижевске локализовали место порыва на улице Нижняя

СЕГОДНЯ 08:18 2019-03-02T08:20:01+03:00

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По сообщениям Удмуртских коммунальных систем, 1 марта локализовали место порыва на улице Нижняя в Ижевске и приступили к ремонтным работам. Напомним, там произошел порыв в теплосети. Затопило улицу Кирова. Пришлось ограничить теплоснабжение в некоторых жилых домах.

- По состоянию на 21.00 на объекте идут работы по раскопу места порыва теплосети для выполнения дальнейших ремонтно-восстановительных мероприятий, - сообщали в УКС.

После окончания работ участок должны были осушить, удалить пар и обследовать место повреждения.

neal_minazitdinov Ограждения выставили, освещение организовали, началась работа сварщиков.

- По оценкам специалистов УКС, на выполнение ремонта потребуется не менее 12 часов, - говорили в 22.27 по местному времени.

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Сделали небольшой фоторепортаж с место потопа на улице Кирова в Ижевске (продолжение).

neal_minazitdinov Начали работы по замене трубопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU