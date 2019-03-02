2019-03-02T08:20:01+03:00
Происшествия

В Ижевске локализовали место порыва на улице Нижняя

Улицу Кирова затопило горячей водой
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Анастасия ЗахароваФото: Анастасия Захарова
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По сообщениям Удмуртских коммунальных систем, 1 марта локализовали место порыва на улице Нижняя в Ижевске и приступили к ремонтным работам. Напомним, там произошел порыв в теплосети. Затопило улицу Кирова. Пришлось ограничить теплоснабжение в некоторых жилых домах.

- По состоянию на 21.00 на объекте идут работы по раскопу места порыва теплосети для выполнения дальнейших ремонтно-восстановительных мероприятий, - сообщали в УКС.

После окончания работ участок должны были осушить, удалить пар и обследовать место повреждения.

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Ограждения выставили, освещение организовали, началась работа сварщиков.
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- По оценкам специалистов УКС, на выполнение ремонта потребуется не менее 12 часов, - говорили в 22.27 по местному времени.

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Сделали небольшой фоторепортаж с место потопа на улице Кирова в Ижевске (продолжение).

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Начали работы по замене трубопровода.
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ИСТОЧНИК KP.RU

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