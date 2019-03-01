Серьезный порыв случился в районе улицы Нижней в Ижевске

СЕГОДНЯ 16:31 2019-03-01T16:31:28+03:00

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В Ижевске случился серьезный порыв в районе улицы Нижней и Кирова. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

-Специалисты Удмуртских коммунальных систем будут ограничивать подачу теплоносителя, начнут откачивать воду. После этого, можно будет понять место порыва и определиться с объемом работ, - прокомментировала пресс-служба «УКС».

Водителям рекомендуется объезжать данный участок.

Фото: ИГГС

Напомним, около 11000 ижевчан могут остаться без отопления. Причиной стал порыв на улице Кузебая Герда.

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ИСТОЧНИК KP.RU