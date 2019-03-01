2019-03-01T16:31:28+03:00
Происшествия

Серьезный порыв случился в районе улицы Нижней в Ижевске

На дороге горячая вода
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Колян ДобровольскихФото: Колян Добровольских
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В Ижевске случился серьезный порыв в районе улицы Нижней и Кирова. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

-Специалисты Удмуртских коммунальных систем будут ограничивать подачу теплоносителя, начнут откачивать воду. После этого, можно будет понять место порыва и определиться с объемом работ, - прокомментировала пресс-служба «УКС».

Водителям рекомендуется объезжать данный участок.

Фото: ИГГС

Фото: ИГГС

Напомним, около 11000 ижевчан могут остаться без отопления. Причиной стал порыв на улице Кузебая Герда.

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В сети появилось очень милое видео с тренировки Алины Загитовой. Видео есть по ссылке.

Движение трамваев в городке Металлургов восстановили. Из-за чего было скопление транспорта, читайте по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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