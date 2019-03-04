Мужчина из соседней области задержан в Ижевске по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков

СЕГОДНЯ 10:45 2019-03-04T12:44:39+03:00

При обыске у него были обнаружены наркотики

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В Ижевске сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ижевску был задержан житель Кировской области по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Около одного из домов по улице Песочная был задержан 24-летний житель г. Киров, при котором были обнаружены и изъяты наркотики массой около пяти граммов и 3,8 граммов. Из машины подозреваемого также изъяли 40 свертков с веществом, - сообщает ведомство.

На данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под арестом. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU