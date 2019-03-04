Мужчину из Удмуртии, который болеет туберкулезом отправят на принудительное лечение

СЕГОДНЯ 11:47 2019-03-04T11:47:44+03:00

Он долгое время не проходил обследование

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В Удмуртии больного туберкулезом в открытой форме отправят на лечение в принудительном порядке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Прокурор Кизнерского района обратился в суд с исковым заявлением о принудительном лечении мужчины, который болеет туберкулезом в открытой форме. Так как мужчина умышленно не проходил обследование и не лечился. Он мог заразить окружающих людей, - сообщает ведомство.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU