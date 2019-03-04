Мужчину из Удмуртии, который болеет туберкулезом отправят на принудительное лечение
В Удмуртии больного туберкулезом в открытой форме отправят на лечение в принудительном порядке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Прокурор Кизнерского района обратился в суд с исковым заявлением о принудительном лечении мужчины, который болеет туберкулезом в открытой форме. Так как мужчина умышленно не проходил обследование и не лечился. Он мог заразить окружающих людей, - сообщает ведомство.
Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Еще одно смертельное ДТП произошло за выходные в Удмуртии. Подробности.
Алина Загитова со своей собакой Масару приняла участие в фестивале «Сакура».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»